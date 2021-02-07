"Mezarlıkta ağlayan bebek var" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Bursa'da gece yarısı bir vatandaşın 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Yapılan aramada mezarlıkta ağlayan bir bebek bulunamadı.
Saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka Mezarlığı'na gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı. Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR