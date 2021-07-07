Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
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Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri...

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeye ve şahıslara 21 bin TL para cezası keserken, olaya karıştıkları iddia edilen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yaptı. Mide bulandırıcı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin TL para cezası kesildi.

Öte yandan, olayın ardından faaliyetlerine devam eden tesiste ürünlerin görüntülerin aksine hijyenik olarak toplandığı gözlendi.

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde ortaya çıkan görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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