Son dakika haber | Mersin'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Mersin'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

13.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:09
Son dakika haber | Mersin'de devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi.

Çöplü Mahallesi'nde, Musa Yolcu idaresindeki 33 NYA 92 plakalı traktör, dere yatağı yakınında devrildi.

Yolcu'nun traktörün altında kaldığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yolcu'nun cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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