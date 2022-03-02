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Son dakika haber | Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika haber | Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Şubat'ta Eski Ömerli Mahallesi'nde bıçaklı kavgada Sami Mert Pehlivan'ın (32) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan H.M.B. ve D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Pehlivan'ı bıçakladığı iddia edilen H.M.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eski Ömerli Mahallesi 1338 Sokak'ta, 28 Şubat'ta çıkan kavgada bıçaklanan Sami Mert Pehlivan, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamış, olaydan sonra kaçan iki zanlı polislerce yakalanmıştı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

28 Şubat, Ömerli, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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