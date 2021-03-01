Son dakika haber | Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü

01.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:22
Son dakika haber | Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü

Son dakika haberler... MERSİN'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kurtuldu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kurtuldu.

Silifke ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında 3 kişilik grup, balık avlamak için tekneyle göle açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özlem Zengin Donald Trump Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Sinan Akçıl Şeyma Subaşı Burcu Kıratlı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 10:26:43. #1.14#
title