Son dakika haber | Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu; 2 ölü

MERSİN'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan balıkçı teknesindeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kurtuldu.

Silifke ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında 3 kişilik grup, balık avlamak için tekneyle göle açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUR