Son dakika haber! Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı
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Son dakika haber! Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı

Son dakika gelişmesine göre AYDIN'da mermer işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronovirüse karşı farkındalık oluşturmak için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın.

Son dakika haber! Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı
10.09.2020 18:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:04

AYDIN'da mermer işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronovirüse karşı farkındalık oluşturmak için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdı.

Nazilli Sanayi Sitesi'nde babası Ramazan Demirci ile birlikte mermercilik ve mermerden mezar taşı yapım işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronavirüs farkındalığı için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdı.

'BENİM DE KATKIM OLSUN DİYE YAPTIM'Herkesin koronavirüsle mücadele ettiğini belirten Demirci, "Ben de iş yerimde bu mücadeleye katkım olsun diyerek, mezar taşına 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdım. Benim bu mezar taşına yazdığım yazı, sokağımız işlek bir sokak olduğu için tüm geçenlerin dikkatini çekiyor. Zaman zaman bazı vatandaşlarımız cep telefonları ile bu mezar taşının fotoğraflarını çekiyorlar" dedi. Baba Ramazan Demirci ise, "Ben de bu iş yerimin önünden tüm Nazilli halkını uyarıyorum. Kurallara uyun, maskelerinizi takın ve sosyal mesafe kuralına uyun. Uymazsanız sonunuz ve yeriniz bu mezar taşının yanı olur" dedi.

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Kaynak: DHA

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