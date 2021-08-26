Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını
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Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını

Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mazıdağı ilçesi Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Mazıdağı itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını
Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını
Son dakika haber: Mazıdağı'nda orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş

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