Son dakika haber... Mauritius Adası'nda karaya oturan tankerden petrol sızmaya başladı
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Son dakika haber... Mauritius Adası'nda karaya oturan tankerden petrol sızmaya başladı

Son dakika haberlerine göre Mauritius Adası'nda karaya oturan petrol tankeri, sahillerinin güzelliğeyle ünlü Ada'nın sahillerine petrol sızdırmaya başladı.

Son dakika haber... Mauritius Adası'nda karaya oturan tankerden petrol sızmaya başladı
08.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:13

Mauritius Adası'nda karaya oturan petrol tankeri, sahillerinin güzelliğeyle ünlü Ada'nın sahillerine petrol sızdırmaya başladı. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

MV Wakashio adlı petrol tankeri, 25 Temmuz'da Mauritius Adası'ndaki bir mercan resifinde karaya oturdu. Mürettebatı tahliye edilen tankerden okyanusa ve Ada çevresine petrol sızmaya başlaması üzerine Başbakan Pravind Jugnauth, Cuma günü "çevresel acil durum" ilan etti.

MACRON'DAN YARDIM İSTENDİ

Başbakan, Mauritius'un "karaya oturmuş gemileri yeniden yüzdürme becerisine ve uzmanlığına sahip olmadığını" söyleyerek FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istedi. 


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Kaynak: DHA

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