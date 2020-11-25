Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti
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Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti

25.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:40

Düzce'de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı insanların duyarlılığını görmek için maske takmayan vatandaşlara, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl giderim?" diye sordu. Maskesiz vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti.

Düzce'de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için sosyal deney yaptı. Gülaçtı, İstanbul Caddesi'nde zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu.

Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu

MASKELERİNİ TAKMA İHTİYACI DUYMADILAR

Maskesiz vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takma ya da düzeltme ihtiyacı duymadı. İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek hızla uzaklaştı.

Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olduğunu gördüğünü söyleyen İsa Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Maske takmayanlara 'Testim pozitif çıktı' deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları (1)
CEVAP: Biz merhametli bir milletiz ama her zaman değil bazende gaddar oluruz. Burada merhametli yanımız onun için hislerimiz aklımızın önüne geçmiş.
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