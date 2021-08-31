Son dakika haber! Market önünden televizyon hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Market önünden televizyon hırsızlığı kamerada

Son dakika haber! Market önünden televizyon hırsızlığı kamerada
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre OSMANİYE'de bir kişinin, market kapısı girişinde ambalaj içindeki televizyonu alıp, hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'de bir kişinin, market kapısı girişinde ambalaj içindeki televizyonu alıp, hızla uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı, televizyon market görevlilerine teslim edildi.

Rızaiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerindeki bir market girişindeki televizyonun çalındığını fark eden iş yeri çalışanları, polise haber verdi.  Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin daha önceden 24 suçtan kaydı bulunan M.A. (34) olduğunu belirledi.  Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, televizyon ise iş yeri çalışanlarına teslim edildi.Görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla, marketin giriş bölümüne gelerek, ambalaj içindeki televizyonu saniyeler içinde alarak uzaklaşması yer alıyor.


- Osmaniye
Son dakika haber! Market önünden televizyon hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
14 yaşında ailesini katleden çocuktan 'psikolojik baskı' iddiası (3)
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Gülben Ergen Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mame Thiam Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Market önünden televizyon hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:20:19. #1.16#

title