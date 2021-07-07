Son dakika haber! Mardin'de esrar operasyonu
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Son dakika haber! Mardin'de esrar operasyonu

Son dakika haber! Mardin'de esrar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde takibe alınarak operasyon yapılan 5 şahsın aracında, evinde ve bahçesinde toplam 243 kilo 57 gram kubar esrar ile bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde takibe alınarak operasyon yapılan 5 şahsın aracında, evinde ve bahçesinde toplam 243 kilo 57 gram kubar esrar ile bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM şube müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip ve istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve takibe alınan Y.A. isimli şahıs Şanlıurfa il jandarma komutanlığı ekiplerinin yardımı ile Şanlıurfa'da kullanmış olduğu araçla yakalandı. Araçta yapılan aramada 14 kilo 67 gram kubar esrar ele geçirildi. Söz konusu olayın devamında Dargeçit ilçesi Bostanlı Mahallesinde komando birliklerinin de desteği ile C.A., L.A., S.T. ve M.S.T. isimli şahısların ikametlerine, bağ ve bahçelerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 228 kilo 9 gram kubar esrar ile bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonu sonucu Y.A., C.A., L.A., S.T. ve M.S.T. isimli şahısların 'Yasadışı Ekim ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. - MARDİN

Son dakika haber! Mardin'de esrar operasyonu
Son dakika haber! Mardin'de esrar operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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