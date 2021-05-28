Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
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Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, Kızıltepe Belediyesi tarafından yol boyunca kaldırıma monte edilen, dekoratif ahşap çöp sepetlerinin içindeki metal çöp kutularının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çöp kutularını çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan, zanlının çöp kutularını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Belediyeye ait çöp kutularının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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