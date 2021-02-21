Son dakika haber... Manisa'daki silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti
21.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:32
Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
Kırkağaç'ın Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada Öner Ü. ve C.Ü kardeşler, silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kardeşlerden Öner Ü. kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin N.Ş. ve O.Ş. kardeşleri gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer