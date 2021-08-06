Son dakika haber... Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Son dakika haber... Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar varMANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı.

Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

MANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA) -

Son dakika haber... Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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