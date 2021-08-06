Son dakika haber... Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika habere göre Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar varMANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı.