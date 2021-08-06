Son dakika haber... Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika habere göre Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar varMANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı.
Manisa'da TIR ve otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
MANİSA'nın Soma ilçesinde, iddiaya göre bir TIR ile bir otobüsün çarpıştı. Trafik kazasında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemelerin sürüyor.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,(DHA) -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı