Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

20.10.2020 22:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:03

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük kaybı olan besici, derisinde yanıklar oluşan ineğini tuzla ovarak tedavi etmeye çalıştı.

İlçeye bağlı kırsal Çerkez Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilir (32), amcası ile ortak kullandığı çiftliğin ağıl kısmında kaynak yaparken, saçılan kıvılcımlar saman balyalarını tutuşturdu.

Hızla alev alan balyalardan çıkan yangın tüm ağılı sardı. Haber verilmesi üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının sonucunda yangın, evlere ulaşmadan kontrol atlına alınarak söndürüldü.

Yangında, Ali Bilir ile amcasının ortak kullandığı hayvan ağılı ile tahıl deposu olarak kullandıkları alan tamamen yandı.

Bir traktör kullanılmaz hale gelirken, 800 saman balyası ve çok miktarda tahıl da kül oldu.

Bu arada besici Ali Bilir'in, yangında derisinin büyük bölümünde yanık oluşan ve acı içinde yattığı görülen ineğinin derisini tuz ile ovarak tedavi etmeye çalışması dikkati çekti.

Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Sinan Özen Serdar Ortaç Didem Soydan
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Galatasaray Sosyal Medya Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftlikte çıkan yangın 3 saatte söndürüldü - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 23:03:27. #1.14#
title