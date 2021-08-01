Son dakika haber... Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan mahalleye sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan mahalleye sıçradı

Son dakika haber... Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan mahalleye sıçradı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını, tedbir amaçlı boşaltılan mahalleyi etkisi altına aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını, tedbir amaçlı boşaltılan mahalleyi etkisi altına aldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı.

Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı. Yangına havadan müdahale ediliyor.

Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı. Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Manavgat'taki yangında öldüğü sanılan kişi, mucize kurtuluşu anlattı: Dağdan dağa yaklaşık 3 saat yürüdüm
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle alevler 20 metreye kadar yükseldi! Kara yoluna kadar ulaşan yangınla mücadele sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Kerem Kamışlı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Can Bartu Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Manavgat'taki orman yangını daha önce tedbir amaçlı boşaltılan mahalleye sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 15:51:31. #1.14#

title