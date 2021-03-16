Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı
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Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı

16.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:33
Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı

Gelen son dakika haberlerine göre Maltepe'de bir berber dükkanına giren şahıs rastgele ateş açtı.

Maltepe'de bir berber dükkanına giren şahıs rastgele ateş açtı. Olay sonrası yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırılırken, saldırgan şahıs yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırgana ait olduğu belirtilen aracın ise mahalledeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.

Olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu gerekçesiyle bir şahıs cadde üzerinde bulunan berber dükkanını bastı. Saldırgan şahıs yanında getirdiği silahla dükkan içerisinde rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan vatandaşlardan biri yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Gelen silah sesleri üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arabaların camını baltayla patlattılar

Yaşanan silahlı saldırı sonrası saldırgan şahsa ait olduğu iddia edilen aracın ise çevredeki vatandaşlar tarafından balta ile camları patlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan Fatma Ö. "Kızım yaklaşık 1 saat önce buradan geçiyordu. Cadde üzerinde kavga sesleri duyduğunu ve vatandaşların ayırmaya çalıştığını söyledi. Kızım daha sonra eve dönerken de yerde yatan yaralı gördüğünü söyledi" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı
Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı
Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı
Son dakika haber: Maltepe'de berber dükkanında silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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