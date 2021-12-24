Son dakika haber | Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü Deaş'a üye olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışma kapsamında Battalgazi ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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