Son dakika haber! Malatya'da pikap refüje çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber! Malatya'da pikap refüje çarptı: 1 ölü

Son dakika haberi: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haber! Malatya'da pikap refüje çarptı: 1 ölü
04.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:40

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.

Abuzer Altun yönetimindeki 44 EJ 845 plakalı pikap Malatya-Hekimhan karayolu 17. kilometresi Getik Çiftliği mevkinde refüje çarptı. Kazada sürücü Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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