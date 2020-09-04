Son dakika haber! Malatya'da pikap refüje çarptı: 1 ölü
Son dakika haberi: Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
04.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:40
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde refüje çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Abuzer Altun yönetimindeki 44 EJ 845 plakalı pikap Malatya-Hekimhan karayolu 17. kilometresi Getik Çiftliği mevkinde refüje çarptı. Kazada sürücü Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA
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Kaynak: İHA