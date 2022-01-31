Son dakika haber... Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA, Volkan Kaşik - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cezmi Kartay Caddesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi yakalandı, masada bulunan 1150 lira muhafaza altına alındı.

Ekipler, 4 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Asayiş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title