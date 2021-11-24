Son dakika haber | Malatya'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Malatya'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Malatya'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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