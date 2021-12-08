Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü - Haberler
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Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil baraj gölüne düştü.

MALATYA (AA) - Malatya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil baraj gölüne düştü.

Remzi Gümüşay, balık tutmak için otomobiliyle Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü kenarına gitti.

Aracını göl kenarına park ederek, oltaları kontrol etmek için bölgeden ayrılan sürücü, bir süre sonra döndüğünde aracının baraj gölüne düştüğünü gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobili kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikten halat ve çekici yardımıyla çıkararak sahibine teslim etti.

Gümüşay, balık tutmak için göl kenarına geldiğini ve park ettiği aracının el frenini çekmeyi unuttuğunu belirterek, yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

Son dakika haber | El freni çekilmeyen otomobil baraj gölüne düştü

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AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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