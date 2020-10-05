Malatya'da çapa motoru devrildi; anne öldü, eşi ve oğlu yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, çapa motorunun devrilmesi sonucu anne yaşamını yitirirken, eşi ve oğlu yaralandı. Sağlık durumu kritik olan baba, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Gündoğdu'nun kontrolünden çıkan çapa motoru, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kazada yaralanan Turan Gündoğdu ile babası Galip Gündoğdu'yu ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrolde anne Hatice Gündoğdu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık durumu kritik olan Galip Gündoğdu, ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Hatice Gündoğdu'nun cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN