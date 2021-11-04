Son dakika haber | Malatya'da belediyeden çocuklara temiz çevre ve atık eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Malatya'da belediyeden çocuklara temiz çevre ve atık eğitimi

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Malatya'da belediyeden çocuklara temiz çevre ve atık eğitimi

Bir son dakika haberine göre Battalgazi Belediyesi, Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere oyunlarla geri dönüşüm eğitimleri veriyor.

Battalgazi Belediyesi, Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere oyunlarla Geri Dönüşüm eğitimleri veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen projeyle öğrencilere geri dönüşüm eğitimleri verilmeye başlandı.

Oyunlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı, eğitim kapsamında aynı çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm dergileri de dağıtıldı.

Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Esra Demir, eğitimlerle çok şey öğrendiklerini belirterek, çöplerin ayrıştırılarak atılmasının önemini belirtti.

Okulun Müdür Yardımcısı Murat İnce ise çevre konusunda çocukların bilinçlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 'Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz' diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü

"Tarihi geçmiş ürünleri ihtiyaç sahiplerine veriyoruz" diyen belediye başkanı kendini savundu: Dilim sürçtü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title