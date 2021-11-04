Son dakika haber | Malatya'da belediyeden çocuklara temiz çevre ve atık eğitimi

Battalgazi Belediyesi, Temiz Çevre ve Atık Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilere oyunlarla Geri Dönüşüm eğitimleri veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen projeyle öğrencilere geri dönüşüm eğitimleri verilmeye başlandı.

Oyunlar eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı, eğitim kapsamında aynı çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm dergileri de dağıtıldı.

Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi Esra Demir, eğitimlerle çok şey öğrendiklerini belirterek, çöplerin ayrıştırılarak atılmasının önemini belirtti.

Okulun Müdür Yardımcısı Murat İnce ise çevre konusunda çocukların bilinçlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Haberi Kaydet