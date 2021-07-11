Son dakika haber | Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Malatya'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı.

Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.

Son dakika haber | Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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