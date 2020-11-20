Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
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Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

20.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:42
Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Son dakika haberlerine göre MERSİN'in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise, kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

Mersin- Antalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.


Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
Son dakika haber | Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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