Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı
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Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı

Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bugün İstanbul'da üçüncü Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nu tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

12.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:39

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine cami avluları, bahçeleri ve namaz kılmak için belirlenen diğer alanlarda kılındı.

MAHMUTBEY STADINI DOLDURDULAR

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Mahmutbey Stadyumu oldu. Namaz saati yaklaşırken stadyumu tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

İşte vatandaşların saf tutup kıldığı Cuma namazından görüntüler:

Mahmutbey stadyumunda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Mahmutbey stadyumunda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Mahmutbey stadyumunda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Mahmutbey stadyumunda cuma namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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