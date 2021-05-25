MAHALLELİDEN HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi halkı, son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem aldı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi halkı, son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem aldı.

Gülbayır Mahallesi'nde oturanlar son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı güvenlik kamerası kurulması talebinde bulundu. Muhtar Ümit Karaca, mahalleli ve bölgede evleri olan gurbetçilerin desteğiyle 8 ayrı noktaya güvenlik kamerası yerleştirildi. 413 nüfuslu mahalle, kameralar ile 24 saat izlenmeye başlandı.

Muhtar Ümit Karaca, güvenlik kamerası taktırarak rahatladıklarını belirterek, 'Mahallemizde hırsızlık olayları oluyordu. Gurbetçi vatandaşların evlerine girmeye çalışıyorlardı. Onun için böyle bir düşüncemiz oldu. Gurbetçi hemşehrilerimiz ve mahalle halkımızın desteğiyle bu kameraları taktırdık. Mahallemizde hırsızlıklar son günlerde epey çoğalmıştı. Bu kamerayı taktıralı bir hafta oldu. Bu süreçte hiçbir hırsızlık olayı olmadı. Bu kameraların çok faydası oldu' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı