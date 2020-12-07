Son dakika haber: Macron, Elysee'de Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı
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Son dakika haber: Macron, Elysee'de Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı

07.12.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:42
Son dakika haber: Macron, Elysee'de Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ağırladı

Son dakika politika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, savunma ve ekonomik işbirliği konularını insan hakları konusundaki ihlalleri nedeniyle şartlandırmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, savunma ve ekonomik işbirliği konularını insan hakları konusundaki ihlalleri nedeniyle şartlandırmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'yi Elysee Saray'ında ağırladı. Görüşmede terörizmle mücadele, Libya ile İsrail-Filistin sorunu, İran'la ilgili stratejik hamleler ele alındı. Liderler, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Mısır'a silah sağlayacaklarını ifade eden Macron, insan hakları kurallarına uyulmasa da Mısır'ın bölgede terörle mücadelesinin zayıflamasını istemediğini dile getirdi. Savunma ve ekonomik işbirliği konularını insan hakları konusundaki ihlalleri nedeniyle şartlandırmayacağını ifade eden Macron, "Terörle mücadelede ortağımızdan birinin etkinliğini azaltacak boykot yerine diyalog isteyen politika daha etkilidir" ifadesini kullandı.

Sisi ise, bölgedeki Mısır halkının geleceğini güvence altına almak için çalıştıklarını belirterek, "100 milyon Mısırlının güvenliğini sağlamak bana düşüyor" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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