Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kuzusunu kurtarmak için gölete giren çocuk boğuldu Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki çocuk, yapay gölete giren kuzusunu kurtarmak için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

- Kuzusunu kurtarmak için gölete giren çocuk boğuldu

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde koyunlarını otlatan 12 yaşındaki çocuk, yapay gölete giren kuzusunu kurtarmak için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Tont Mahallesi çiftlik atlı mevkii olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede kuzularını otlatan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz, kuzularından birinin yapay gölete düşmesi üzerine kuzusunu kurtarmak için gölete girdi. Ailesi Mehmet Durmaz'dan haber alamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Ereğli'den itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen dalgıç kurtarma ekipleri Mehmet Durmaz'ın cansız bedenini düştüğü göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mehmet Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kuzu ise itfaiye ekipleri tarafından canlı bir şekilde kurtarıldı. Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu

Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu
İhlas Haber Ajansı / Cihan Karakış - Son Dakika Haberleri
Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

Sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak isteyen 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

 Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

Yağış nedeniyle sular yükselmişti! Yayladan dönenleri taşıyan araç dereye uçtu: 2 ölü

 Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi

Balkonun demirlerine asılı ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı ekipleri harekete geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Pınar Deniz Düm Tek Tek Şafak Sezer
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Alex Teixeira Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzusunu kurtarmak için gölede giren çocuk boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 23:49:48. #1.17#