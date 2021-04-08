Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı
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Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde bahçe içerisinde kullanılmayan kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bahçe içerisinde kullanılmayan kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Alaaddin Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. İlyas Özdemir'e ait büyükbaş hayvan, bahçe içerisindeki kullanılmayan boş kuyuya düştü. Yaklaşık 10 metre derinliğinde olan kuyudan hayvanı çıkartmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyudan canlı olarak çıkartılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

İtfaiye ekiplerinin hayvanı kurtarma anları cep telefonu ile görüntülendi. - BURDUR

Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı
Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı
Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı
Son dakika haber: Kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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