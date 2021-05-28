Son dakika haber | Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Ziraat Mahallesi'nde yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan araç içerisinde ve araçta bulunan E.S.(23) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.61 gram bonzai, 0.29 gram metamfetamin, bir adet ectasy olarak tabir edilen narkotik maddeler ile bir adet payp cam düzenek ve bir adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.S., gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı