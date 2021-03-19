Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
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Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

19.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:56
Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından şehit yakınları ile gazilere takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından şehit yakınları ile gazilere takdim edildi. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Çelik, "3 kıta, 34 ülkede 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak bu vatan uğruna can veren, şehitliğe niyet eden kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyor; kıymetli ailelerinin 24 saat emrinde olduğumu bilmelerini istiyorum" dedi.

"Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni" kapsamında Kütahya'da Şehit J. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Öztürk, Şehit J. Uzm. Çvş. Emre Üçkan ile gaziler P. Uzm. Çvş. Mehmet Başer, P. Uzm. Çvş. Bayram İşcan, J. Uzm. Onb. İbrahim Kızmaz'ın devlet övünç madalyaları ve beratları Kütahya Valisi Ali Çelik tarafından verildi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcihi Töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi.

Vali Ali Çelik, şehit ve gazilerin künyelerinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve beratları şehit yakınları ile gazilere takdim etti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Vali Ali Çelik, "3 kıta ve 34 ülkede 78 şehitliği olan bir milletin evlatları olarak bu vatan uğruna can veren, şehitliğe niyet eden kahramanlarımızı şükran ve minnetle anıyorum. Bu vatan uğruna yapılabilecek en büyük fedakarlığı yapan kahramanlarımızın kıymetli ailelerini ailemiz olarak görüyoruz. Varsa sorunlarınızı, sıkıntılarınızı çözmek için her zaman yanınızda, 24 saat emrinizdeyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi
Son dakika haber | Kütahya'da gaziler ve şehit ailelerine devlet övünç madalyası ve beratı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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