Son dakika haber... Kuraklık arıları da olumsuz etkiledi
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Son dakika haber... Kuraklık arıları da olumsuz etkiledi

05.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:11
Son dakika haber... Kuraklık arıları da olumsuz etkiledi

Son dakika haberleri... Küresel ısınma ve etkili olan kuraklık arıları ve bal üretimini olumsuz etkiledi.

Küresel ısınma ve etkili olan kuraklık arıları ve bal üretimini olumsuz etkiledi. Hissiyatları oldukça yüksek olması ile bilinene arılar, bu yıl kuraklık nedeniyle bal yapamadığı gibi, ana arıların da bu yıl çok az yavru yaptığı belirtildi.

Tabiatta önsezileri en kuvvetli hayvanlar arasında yer alan arılar, yaşanan kuraklık nedeniyle adeta nüfus planlamasına geçti. Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı ana arıların çok az sayıda yavru yaptığını belirten Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arıların önsezileri çok kuvvetlidir. Kovanlardaki anaarılarımızın hareketlerini izleyerek mevsimlerle ilgili görüş sahibi olabiliyoruz. Bahar mevsimi oldukça iyi başlamasına rağmen arı kolonileri sadece neslini devam ettirecek kadar yavru yaptı" dedi.

Bu yıl yağış miktarının geçen yıllara oranla çok düşük olduğunu özellikle bahar yağışlarının olmaması nedeniyle arıların kendin besleyemez duruma geldiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir,

"Bu sezon arılar bal yapmak bir yana dursun, kendi kolonisini besleyecek gıdayı zor topladı. Hal böyle olunca anaarılar oğul vermek bir yana ancak kendi neslinin devamını sağlayacak kadar yavru yaptı. Şu anda kolonilerde ciddi kırılmalar var. Kuraklık böyle devam ederse arı nesli daha çok kırılır" dedi. - AYDIN

Son dakika haber... Kuraklık arıları da olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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