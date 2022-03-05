Son dakika haber: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı... - Haberler

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Son dakika haber: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı...

Gelen son dakika haberlerine göre Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Naftali Bennett, Moskova, Kremlin, İsrail, Politika, Haberler

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