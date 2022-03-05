Son dakika haber: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberlerine göre Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi.
Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeyi planladığı bildirildi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika