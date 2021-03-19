Sobadan çıkan yangın tek katlı evi kullanılamaz hale getirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Otluk köyünde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Recep Şahin'e ait tek katlı evde sobanın bacasının tutuşmasıyla yangın çıktı.

Yangını fark eden Şahin, durumu 112'ye ihbar etmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine hareket etti.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı