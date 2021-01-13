Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi

13.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Of ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.

TRABZON'un Of ilçesinde koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. 

Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Efendioğlu için öğle vakti ilçenin Uğurlu Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesinin gözyaşlarını tutamadığı cenazede anne Cevriye Efendioğlu'nun ağıtları yürek yaktı. Eşi Emine Efendioğlu'nu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Efendioğlu kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.


Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son dakika haber | Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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