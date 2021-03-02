Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı
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Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı

02.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:29
Son dakika haber! Koronavirüse yakalanan Bodrum eski Belediye Başkanı Kocadon, yoğun bakıma alındı

Son dakika gündem haberine göre KORONOVİRÜS testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

KORONOVİRÜS testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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