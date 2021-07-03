Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Ali Pala, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını Kaybetti Pala, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinden düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Ali Pala, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını Kaybetti Pala, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinden düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Bir süredir Isparta'da ikamet eden Ali Pala, dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 90 yaşında hayatını kaybeden Pala için Karaadilli beldesinde askeri tören düzenlendi. Gazi Ali Pala, törenin ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kore gazisi 90 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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