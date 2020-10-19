Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti
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Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti

19.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:47

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Belediye Başkanı Frank Jensen hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını kabul ederek görevinden istifa etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı. Başkentin 10 yıldır Belediye Başkanı olan Frank Jensen, hakkındaki cinsel taciz olayını kabul ederek bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal Demokrat Partisi üyesi 59 yaşındaki Jensen yaptığı açıklamada, "Kırdığım kadınlardan özür dilemek istiyorum. Sosyal Demokrat Parti içindeki zararlı ve eski bir kültürün parçasıyım" dedi.

İKİ KADINI TACİZ ETMİŞTİ

Hafta sonu Jyllands-Posten gazetesi, Jensen'in yanında çalışan iki kadını 2012 ve 2017 yıllarında tacize ettiğini ve her iki olayın da sosyal olaylarda olduğunu yazmıştı.

BAŞBAKAN'DAN İSTİFAYI YORUMLADI

Başbakan Mette Frederiksen de Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Jensen'in istifasının "doğru karar" olduğunu belirtti. Frederiksen, "Sosyal Demokrat Parti'nin bazı sorunları olduğu bir gerçek ve bunların hemen değişmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
HAZAR: adam en azından istifa ediyo, bizdekiler adamı savunuyor.
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