Son dakika haber... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

21.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:25
Son dakika haber... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 19 Şubat'ta Konya'nın Selçuklu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 40 tabanca ile silahlara ait 7,65 mm çapında mermiler ele geçirildi.

Operasyonda silahları yasa dışı yollardan satmaya çalıştıkları belirlenen B.Y, H.A, N.B, F.P. ve T.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Özdemir
Spor Umut Bulut Erol Bulut Osman Özköylü Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Muğla İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 10:28:31. #1.14#
title