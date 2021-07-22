Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
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Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ereğli istikametine seyreden S.T. (27) idaresindeki 31 AFT 306 plakalı minibüs, Ereğli-Adana kara yolunun 35. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü S.T. ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Araçtakilerin mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Şanlıurfa'dan Ereğli'nin Kutören Mahallesi'ne gittikleri öğrenildi.

Kazanın minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 14 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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