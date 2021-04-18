Son dakika haber! Konya'da evde yangın; 7 kişilik aile son anda kurtuldu

Son dakika haber: KONYA'da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KONYA'da iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki 2'si çocuk 7 kişilik aile, alevleri fark ederek dışarı çıkmayı başardı.

Meram ilçesi Osman Gazi Mahallesi Bekarlar Sokak'ta saat 11.00 sıralarında iki katlı müstakil evin zemin katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden İsa Yaşar İpek; 2 çocuğu, eşi, anne ve babasını evden çıkardı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ailesini evden çıkarırken kolunda yanık oluşan İsa Yaşar İpek'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi. İsa Yaşar İpek, "Biz yukarıda uyuyorduk. Dumanı fark edince hemen uyandım. Yangının çıkış nedeni tam belli değil. Benim tahminim çocuklarımdan biri çakmakla oynarken tutuşturmuş olabilir" dedi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ