Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili saldırganın ailesinden de 3 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltı sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.

Dün gerçekleşen feci olayda, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Bununla da yetinmeyen fail, evi ateşe verdi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren sağlık ekipleri Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SALDIRGANIN AİLESİNDEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önce 10 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Konya ili Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021 günü 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 31 Temmuz 2021 tarih ve 2021/38 sayılı basın açıklamasında olay ile ilgisi olduğu düşünülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirilmiş olup; Yürütülen soruşturmada gelinen aşamada, halen firari olan şüphelinin ailesinden 3 kişinin de gözaltına alınması ile toplam gözaltı sayısının 13 kişi oldu" denildi.

İKİ AİLE ARASINDA 10 YILLIK HUSUMET VARMIŞ

Korkunç katliamının nedeni ise 2 aile arasında, 10 yıl önce yaşanan ve daha sonra devam eden husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldüğü, Dedeoğulları ailesini ziyaret edip taziyede bulundu. Bakan Soylu, "Bunların hepsi dedikodu. Biz o dedikodunun örtüsünü kaldıracağız. Suçluyu yakalayacağız. Adalete teslim edeceğiz. Bunu vahşetle tanımlayabiliriz. Başka bir şey değil. Arkadaşlar, suçluyu ortaya çıkaracak, adalete teslim edecek. Ben sizden bir tek şey rica ediyorum. Sabırlı olmamız lazım. Allah sabrın mükafatını verir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rifat Yerlikaya