Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti
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Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti

İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti Hafızasını ve tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, yeniden hayata bağlandı Kocaeli'de 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hafızasını ve tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist Kaan Bahadır, yeniden aldığı sanat...

Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti

Hafızasını ve tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, yeniden hayata bağlandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hafızasını ve tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist Kaan Bahadır, yeniden aldığı sanat eğitimi ile hayata bağlandı. Müzikle birlikte beyin fonksiyonları da gelişmeye başlayan Bahadır, "Müzik sayesinde yeniden ve sil baştan hayatımı kazandım" dedi.

Kocaeli'de yaşayan baterist Kaan Bahadır, 2011 yılında henüz 24 yaşında bir üniversite öğrencisiyken motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası zor zamanlar yaşayan Bahadır, hem fiziksek travmalar ile mücadele etti, hem de yüksek düzeyde hafızasını kaybetti. Hafıza kaybı sebebiyle konuşma, yazma, anlama gibi tüm fonksiyonlarını da kaybeden Bahadır, eğitimci olan anne ve babasının sayesinde her şeyi yeniden öğrenmeye başladı. Doktorların muayene sırasında genç adamın sürekli ritim tuttuğunu fark etmesi üzerine Kaan Bahadır, tedaviler sebebiyle ara verdiği sanata yeniden başladı. Müzik eğitiminin Kaan Bahadır'ın beyin fonksiyonlarının iyileşmesinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Yeniden solfej, yeniden nota, yeniden hayat

Doktorların tavsiyesi üzerine harekete geçen anne ve baba, Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile iletişime geçti. Kaan Bahadır'ın durumunu değerlendirmeye alan büyükşehir konservatuvarı, öğrencisinin derslerini yeniden başlattı. Konservatuvarda baştan nota ve solfej dersleri alan genç Kaan, kısa sürede baterideki eski ve başarılı performansına kavuştu. Beyin fonksiyonlarındaki gelişim Kaan'ı yeniden hayata bağladı.

"Sil baştan hayatımı kazandım"

Müziğe yeniden döndüğünü anlatan Kaan Bahadır, "Büyükşehir konservatuvarı beni o zor günlerde hiç yalnız bırakmadı. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan ayağa kalkmam için her an yanımda oldu. Büyükşehir konservatuvarı sayesinde yeniden müziğe döndüm. Müzik sayesinde de yeniden ve sil baştan hayatımı kazandım. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

Kaan Bahadır (34), konservatuvarın çeşitli organizasyonlarında gönüllü olarak da görev alıyor.

Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti
Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti
Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti
Son dakika haber: Konservatuvar öğrencisiydi, geçirdiği trafik kazasından sonra hayatı değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN YILDIZ

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