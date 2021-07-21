Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı
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Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı

Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da bayramlaşmaya giden komşularının ihbarı üzerine 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Elazığ'da bayramlaşmaya giden komşularının ihbarı üzerine 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşuları 72 yaşındaki İsmet Akdağ'ı bayram dolayısı ile ziyaret etmek istedi, ancak kendisine ulaşamadı. Bu sırada evden gelen kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kapıyı açarak içeri giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı yatağında hareketsiz halde buldu. Ardından sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı
Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı
Son dakika haber... Komşular bayramlaşmaya gidince yaşlı adamın evinde öldüğü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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