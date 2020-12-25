Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi
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Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi

25.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06

Son dakika gündem haberi: Noel baba kostümü giyen itfaiye görevlileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Simon Bolivar hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı.

Noel baba kostümü giyen itfaiye görevlileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Simon Bolivar hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı. Noel Bayramı arifesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikte hediyeler, itfaiye merdiveni ile hastalara ulaştırıldı.

Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi
Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi
Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi
Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:06:43. #1.14#
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