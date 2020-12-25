Son dakika haber... Kolombiya'da Noel baba kostümü giyen itfaiyeciler hasta çocukları sevindirdi
25.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:06
Son dakika gündem haberi: Noel baba kostümü giyen itfaiye görevlileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Simon Bolivar hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı.
Noel baba kostümü giyen itfaiye görevlileri, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Simon Bolivar hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye dağıttı. Noel Bayramı arifesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikte hediyeler, itfaiye merdiveni ile hastalara ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres