Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde Akmeşe yönüne giden Ali G'nin kullandığı 34 RP 0158 plakalı otomobil ile Cengiz Topel Caddesi'nde Köseköy istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GJL 58 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince hafif ticari araçtan çıkarılan 4'ü çocuk 8 yaralı ile yaralanan otomobil sürücüsü Ali G. ile aynı araçtaki E.D. 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4'ü çocuk 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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