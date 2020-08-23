Son dakika haber! KKTC'li Bakan Oğuz'dan, Doğu Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin mesaj Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle mesaj yayımlayarak, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle mesaj yayımlayarak, duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Doğu Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve daha çok can kaybı yaşanmamasını temenni etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA