Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron'la görüştü

Son dakika gelişmesine göre KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron'la görüştüİsviçre, (DHA)- İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu Büyükelçi...